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        Afyonkarahisar Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme

        AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:45
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        Afyonkarahisar Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
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        AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasındaki makamında dinleme ve izleme cihazlarının bulunduğuna yönelik iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan Afyonkarahisar Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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