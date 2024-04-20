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        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan göndereceğiz

        AFYONKARAHİSAR Belediyesi kent genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:00
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        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan göndereceğiz
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        AFYONKARAHİSAR Belediyesi kent genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürledi. İşlemlere bizzat katılan Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, "Seçmenlerinize söz verdik, bu memleketten amasız, fakatsız, lakinsiz onları göndereceğimizi söyledik, Suriyelileri" dedi.

        Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar genelinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren sığınmacılara ait 5 iş yerini tespit etti. Erenler Mahallesi'nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu mahallelerinde de 3 bakkal, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

        Mühürleme işlemlerine katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Mültecilere, sığınmacılara ait olduğu tespit edilen bir iş yerimiz kaçak olarak çalıştırılıyor. Burada uzun süredir sanırım faaliyetteymiş. Erenler bölgesinde, buranın mühürleme işlemini yapacağız. Artık mülteciler de bu salonu işletemeyecek. Seçmenlerinize söz verdik, bu memleketten amasız, fakatsız, lakinsiz onları göndereceğimizi söyledik, Suriyelileri. Şimdi de onlar iş yerini kaçak olarak çalıştırıyorlarmış, buraya hiçbir müdahalede bulunmamış, bu iş yerini mühürlüyoruz. Tekrar mührü açarlarsa da kontrol edelim, mühürleyelim. Mühürledik ilk iş yerini. Yine kaçak bir iş yeri, mülteciler, sığınmacılar tarafından açılmış, ruhsat yok, kaçak olarak faaliyet gösteriyor. Yine burayı da mühürlüyoruz. Sığınmacılara ait bir iş yeri daha kaçak çalışıyormuş tespit ettik ve mühürledik. Vatandaşa söz verdiğimiz gibi mültecileri buradan göndereceğiz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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