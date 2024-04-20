Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen İscehisar Belediyesine ait midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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