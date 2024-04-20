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        Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:25
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        Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen İscehisar Belediyesine ait midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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