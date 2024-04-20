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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:46
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        A.B. (41) idaresindeki 03 ZB 622 plakalı İscehisar Belediyesine ait midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile midibüste yolcu olarak bulunan A.A, (55) F.S, (45) L.Ş, (29) S.B, (25) A.M. (23) ile M.B. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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