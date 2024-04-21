Afyonkarahisar'da firari hükümlü kömürlükte yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 yaşındaki kadın hükümlü T.K'yi Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyündeki ikametinin gizlendiği kömürlüğündeki çadırın altında yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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