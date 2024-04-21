Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü kömürlükte yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü kömürlükte yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 yaşındaki kadın hükümlü T.K'yi Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyündeki ikametinin gizlendiği kömürlüğündeki çadırın altında yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        İsrail'in mülteci kampındaki saldırılarında 14 kişi öldü
        İsrail'in mülteci kampındaki saldırılarında 14 kişi öldü
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi
        Afyonkarahisar'da yolcu treninin çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı
        Afyonkarahisar'da yolcu treninin çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı
        Bakan Uraloğlu: Demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık
        Bakan Uraloğlu: Demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık
        Bakan Uraloğlu'ndan "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı" açıklaması:
        Bakan Uraloğlu'ndan "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı" açıklaması:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan...
        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan...