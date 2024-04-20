Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin dördüncü gününde "Terchitko Di Praga" ile "Duo Brno" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:24 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin dördüncü gününde "Terchitko Di Praga" ile "Duo Brno" sahne aldı.

        Afyonkarahisar Yeni Müzesi'ndeki festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan iki gruptaki sanatçılar, keman, obua ve fagot enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

        "Terchitko Di Praga" ile "Duo Brno" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Hüseyin Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, Prag'dan festivale gelen grup üyelerinin hepsinin belirli bir klasmanın üzerinde müzisyenler olduğunu söyledi.

        Sanatçıların genç olmaların getirdiği avantajlar olduğuna dikkati çeken Başkadem, müzisyenlikteki performansların en verimli dönemlerini yaşadıklarını ifade etti.

        Sanatseverler de Çekyalı grupların konserlerine ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yolcu treninin çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı
        Afyonkarahisar'da yolcu treninin çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı
        Bakan Uraloğlu: Demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık
        Bakan Uraloğlu: Demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık
        Bakan Uraloğlu'ndan "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı" açıklaması:
        Bakan Uraloğlu'ndan "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı" açıklaması:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan...
        Sığınmacılara ait 5 iş yerini mühürleyen Başkan Köksal: Mültecileri buradan...
        Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen midibüsteki 5 kişi yaralandı