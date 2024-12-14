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        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de 'Umudun, icraatın, geleceğin adı, AK Parti'.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:50
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        Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de 'Umudun, icraatın, geleceğin adı, AK Parti'. İnanıyoruz ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu yolda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

        AK Parti Afyonkarahisar 8’inci Olağan İl Kongresi, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Kongrede partililere seslenen Bakan Göktaş, "AK Parti'miz, 23 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Her şey Türkiye için' diyerek kutlu bir yolculuğa çıktı. Sosyal adaleti sağlamak, demokrasiyi güçlendirmek, ekonomiyi büyütmek, Türkiye'yi yükseltmek hedefleriyle kutlu bir vazifeyi üstlendi. Bu hedeflere gönül veren dava arkadaşlarımızla, AK Parti teşkilatlarımızla geleceğin güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa etmek için yola revan olduk" dedi.

        'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

        Afyonkarahisar'ın milli mücadelenin ruhunu yaşatmaya, azim ve kararlılığıyla ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

        "Ülkemizin her bir köşesine yayılan bu azim, milletimizin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü daha da güçlendiriyor. Geleceğin Türkiye'sinde, mutlu ve müreffeh bir düzeni hep birlikte kuracağız. Ancak biliyorsunuz ki, yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha uzun bir yolumuz var. İlk günkü heyecanla, özveriyle çalışmaya, milletimizin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, bu şanlı milleti huzur ve refah içinde yarınlara taşıyacak AK Parti teşkilatlarımızdır. Dün olduğu gibi bugün de 'Umudun, icraatın, geleceğin adı, AK Parti'. İnanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu yolda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız."

        Bakan Göktaş, İl Başkanı Turgay Şahin ve yeni yönetimine başarı diledi.

        ‘MUHALEFET PROBLEMİ YAŞIYORUZ’

        AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Altını çizmek istiyorum, muhalefet problemi yaşıyoruz. İnşallah bu milletin feraseti, her problemi çözdüğü, her engeli ortadan kaldırdığı gibi Türkiye'deki bu çarpık muhalefet anlayışının da üstesinden gelecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu muhalefet anlayışı maalesef siyaseten sıkıştığı zaman topu taca atan, bize muhalefet etmek yerine açık söyleyelim demokratik sistemimize adeta muhalefet eden devletimizin itibarını yeri geldiğinde zedelemeye çalışan ve maalesef bu istikamette söylemler üreten bir muhalefet anlayışıdır. Bizim mücadelemiz, bizim kavgamız bu muhalefet anlayışıyladır ve biz bu mücadeleyi kazanacağız" diye konuştu.

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