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        Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda da aileyi hak ettiği değere taşımaya kararlıyız

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, küresel tehditle karşı karşıya.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:20
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        Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda da aileyi hak ettiği değere taşımaya kararlıyız
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, küresel tehditle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor, aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılıyor. 2025 Aile Yılı’nda da aileyi hak ettiği değere taşımaya kararlıyız" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Göktaş, Başkan Turgay Şahin ile sohbet etti. Ardından, İl Kadın Kolları ile buluşan Bakan Göktaş, sonrasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan sahurluk paketlerini 'Geceye Işık Tutan AK Gençlik' programı kapsamında hastanedeki çalışan ve hastalara dağıttı. Ardından, bir otelde düzenlenen teşkilat ile sahur programına katılan Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, ülkelerin yaş ortalamasının artmasına bağlı yaşlandığını belirterek, devletlerin buna çareler aradığını ifade etti.

        AİLE DEĞERLERİ HEDEF ALINIYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Biz de genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Daha bu yıl 'ailemiz, geleceğimiz' dedik. Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü aile küresel tehditle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor, aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılıyor. 2025 Aile Yılı’nda da aileyi hak ettiği değere taşımaya kararlıyız" dedi.

        3 çocuk konusunda sadece Türkiye'nin değil dünya ülkelerinin de çalışma yaptığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Doğum destek sistemimizi güçlendireceğiz. Yani bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek. İlk bebeği bu yıl doğan, ilk çocuğu olan ailelere 1000 liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor. İkinci çocuğu olana 1500 lira. Üçüncü çocuğu olana 5 bin lira annenin hesabına aidat desteği hayata geçiriyoruz. Bugün üç çocuğun aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor. Avrupa da konuşuyor, Amerika da konuşuyor. Güney Kore bu yönde çalışmalar yürütüyor" ifadelerine yer verdi.

        Bakan Göktaş, teşkilat ile sahur programı sonrasında kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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