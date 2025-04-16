AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde birçok ülkeye ihraç edilen Apolyont kirazı başta olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan zarar gördü. Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, "Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin" dedi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi ve çevresinde bulunan meyve ağaçları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9- 10 dereceyi bulduğu ilçede başta bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden olan Apolyont kirazı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarar oluştu. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen ağaçlar üzerinde hasar tespit çalışması başlattı.

'BİZİ 2 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ'

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, "Bölgemizde zirai don yaşanmasından dolayı eksi 9- 10 dereceyi gördük. Ağaçlarımızdaki bütün çiçekler dondu. Sadece kiraz değil, kirazın tamamı, vişne, elma, erik, kayısı gibi tüm meyve ağaçlarımız zarar gördü. Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin. Ne ihracatçı gelir ne de halde dükkan açılır. Nasıl ülkede yaşanan deprem ülkeyi etkilediyse, bu da bizi 2 yıl geriye götürdü" dedi.