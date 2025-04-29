Elektrik direği, 18 yıldır leyleklerin yuvası

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki beton elektrik direğine, 18 yıldır leylekler yuva yapıyor. 9 yıl önce elektrik hattından kaynaklı yangında 1 yuva yandı ancak beton direğe yuva yapmayı sürdüren leylekleri, köylüler de koruyor.

Sandıklı ilçesi Oda köyündeki beton elektrik direği, 18 yıldır göç sezonunda leyleklere yuva oluyor. Leyleklerin akıma kapılmasından endişelenen köylüler, direğin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk daha dikti. Leylekler beton elektrik direğine yuva yapmaya devam etti. 9 yıl önce leylek yuvası, elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangında yandı. Leylekler, yangından kısa süre sonra yanan yuvanın yerine yenisini yaptı.

Her yıl aralıksız aynı direğe yuva yapan leylekler, bu yıl da geldi. İki leylek, direğin üzerine yuvalarını kurdu. Köylüler, rahatsız etmemeye özen gösterdikleri leylekleri, 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.