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        Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 19:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 19:10
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        Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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