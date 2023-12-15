Dinar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Dinar'da hakkında 17 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (44) kent merkezinde yakaladı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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