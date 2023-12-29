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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da motosikletin tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:53
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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da motosikletin tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        R.D. (21) idaresindeki 03 UZ 392 plakalı motosiklet, Salar Kavşağı mevkiinde A.O.D. yönetimindeki 33 DPE 25 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü R.D'nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

        Tırın sürücüsü A.O.D. de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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