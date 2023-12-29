Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da motosikletin tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

R.D. (21) idaresindeki 03 UZ 392 plakalı motosiklet, Salar Kavşağı mevkiinde A.O.D. yönetimindeki 33 DPE 25 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü R.D'nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

Tırın sürücüsü A.O.D. de gözaltına alındı.

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