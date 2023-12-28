Afyonkarahisar'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.