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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'de hava kapalı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 07:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 07:34
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        Yağış yok, sis ve pus var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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