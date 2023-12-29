Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'de hava kapalı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 14° Ankara Güneşli 11° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 20° Trabzon Güneşli 13° Bursa Güneşli 15° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Güneşli 11° Gaziantep Güneşli 15° Ağrı Güneşli 2°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.