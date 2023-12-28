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        Afyonkarahisar'da turizm ve tanıtım çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini ve pazar payını artırmak, turistik değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın koordinesinde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:24
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        Afyonkarahisar'da turizm ve tanıtım çalışmaları sürüyor
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        Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini ve pazar payını artırmak, turistik değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın koordinesinde çalışmalar sürüyor.

        Kentte, termal turizme bağlı olarak sağlık turizminin geliştirilmesi, ekonomisinin ve katma değerinin artırılması, termal turizm ve gelişim bölgelerinin bir an önce planlama çalışmalarımın sonuçlandırılıp turizm yatırımcılarının hizmetine sunulması, bölgeyi turizm tesisi yatırımı konusunda daha tercih edilir hale getirmek amacıyla Ömer, Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünde değişikliğe gidildi.

        Yiğitbaşı'nın imzasıyla birliğin yeni adı Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği oldu.

        Değişiklikle Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir bütüncül olarak mahalli idareler ve kültür ve turizm bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesisleri ile birlikte yürütülmesi sağlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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