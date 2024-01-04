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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:29
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        B.N, (38) idaresindeki 03 ADR 917 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Fatih Caddesi'nde O.A'nın (49) kullandığı 03 EY 876 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ö.A. (43) ile B.N. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        K.K.Ç. (16) idaresindeki motosiklet, Sahipata Mahallesi'nde yolda yürüyen H.K'ye (14) çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü K.K.Ç, H.K. ile motosikletteki Y.E.A. (17) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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