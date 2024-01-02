Afyonkarahisar'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Tuncay Özdemir için cenaze tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Tuncay Özdemir için cenaze tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi'nde görevli Özdemir, geçirdiği solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve polis memurları katıldı.

Özdemir'in cenazesi Sinanpaşa ilçesindeki Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.