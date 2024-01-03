İhsaniye'de voleybol turnuvası yapıldı

İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, ilçedeki 12 kurum katıldı.

Turnuvayı, final maçında Eğitimgücü'ne setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Gölbaşı takımı kazandı.

Karşılaşma sonrası ödül töreni düzenlendi.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

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