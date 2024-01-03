Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        İhsaniye'de voleybol turnuvası yapıldı

        İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhsaniye'de voleybol turnuvası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.

        Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, ilçedeki 12 kurum katıldı.

        Turnuvayı, final maçında Eğitimgücü'ne setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Gölbaşı takımı kazandı.

        Karşılaşma sonrası ödül töreni düzenlendi.

        İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Afyonkarahisar'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da tarım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu
        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu