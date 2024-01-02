Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille pırpır tipli 3 tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

V.A, (82) idaresindeki 03 AR 110 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Nuribey kavşağında Ş.G'nin (39) kullandığı pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle araçta bulunan S.A. (21) ile İ.G. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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