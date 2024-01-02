Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobille pırpır tipli 3 tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da otomobille pırpır tipli 3 tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        V.A, (82) idaresindeki 03 AR 110 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Nuribey kavşağında Ş.G'nin (39) kullandığı pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle araçta bulunan S.A. (21) ile İ.G. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu
        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu
        Çay'da emniyet ekipleri gece uygulama yaptı
        Çay'da emniyet ekipleri gece uygulama yaptı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı