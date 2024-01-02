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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:17
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Ü.T, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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