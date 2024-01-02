Afyonkarahisar'da tarım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaşar S, idaresindeki 42 ABT 33 plakalı otomobil, Harlak mevkisinde Tevfik P'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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