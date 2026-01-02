Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:33
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.Ö. (24) idaresindeki 03 LF 146 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi'nde İ.T'nin (27) yönetimindeki araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.Ö. (50) ve N.T. (33) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

