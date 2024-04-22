23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, konserlerle devam etti

Daha sonra Jülide Canca sahne aldı. Her iki konserde Pavol Prazenica piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, ilk olarak Frantiska Matouskova Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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