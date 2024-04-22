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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, konserlerle devam etti

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde, iki konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:34
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, konserlerle devam etti
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde, iki konser gerçekleştirildi.

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, ilk olarak Frantiska Matouskova Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Daha sonra Jülide Canca sahne aldı. Her iki konserde Pavol Prazenica piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

        Konserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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