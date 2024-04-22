Askeri birliği ziyaret eden öğrenciler fidan dikip, erbaş ve erlerle yemek yedi

AFYONKARAHİSAR'da İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, askerlerle kumanya, çadır kurma, yön bulma, eğitim araç gereçleri parkurlarını gezdi. Fidan da diken öğrenciler, öğle yemeğini erbaş ve erlerle yedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Şehit Kerim Üye İlkokulu öğrencileri, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti. İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, ziyarette iki öğrenciye koltuğunu bırakarak bayramlarını kutladı. Daha sonra eğitim alanında bilgilendirilen öğrenciler, askerlerle birlikte kumanya, çadır kurma, yön bulma, eğitim araç gereçleri parkurlarını gezdi. Önce yön bulma ve travers oyunu oynayan öğrenciler, sonra fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, ardından öğle yemeğini erbaş ve erlerle yedi.

'BU EĞİTİMLERİN SÜREKLİ OLMASINI İSTİYORUZ' Şehit Kerim Üye İlkokulu Müdürü Ufuk Salkım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner'in daveti üzerine geldiklerini söyledi. Öğrencilerin eğitimleri izlediğini kaydeden Salkım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bu tür faaliyetlerin sürekli yapılmasını arzu ediyoruz. Öğrencilerin okul dışında çeşitli etkinlikler yapması eğitimciler olarak bizi mutlu ediyor. Okul dışında dersleri tamamlayıcı bu eğitimlerin sürekli olmasını istiyoruz. Dün okulumuzu da ziyaret eden komutanımıza, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.