23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Çekyalı grubun konseriyle devam etti
23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.
23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde, Çekya'nın Brno kentinde kurulan grup, sanatseverlerle buluştu.
"Duo Amabıle" ikilisi, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.
Konseri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve vatandaşlar dinledi.
Festival, 23 Nisan'da sona erecek.
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