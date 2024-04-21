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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Çekyalı grubun konseriyle devam etti

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:09
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Çekyalı grubun konseriyle devam etti
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde, Çekya'nın Brno kentinde kurulan grup, sanatseverlerle buluştu.

        "Duo Amabıle" ikilisi, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.

        Konseri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve vatandaşlar dinledi.

        Festival, 23 Nisan'da sona erecek.

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