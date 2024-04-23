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        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor

        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:38
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        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
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        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlendi.

        Afyonkarahisar Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Veysel Eroğlu Spor Salonu bahçesinde düzenlenen eğlencede, çocuklar aileleriyle zaman geçirdi.

        Çocuklar alanda, robotlarla mini disco, balon gösterisi, çocuklar yarışıyor, karaoke, illüzyon gösterisi, aileler yarışıyor, ateş gösterisi, mini sinema, atölyeler, animasyon gösterileriyle eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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