Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Afyonkarahisar Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Veysel Eroğlu Spor Salonu bahçesinde düzenlenen eğlencede, çocuklar aileleriyle zaman geçirdi.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlendi.

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