Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlendi.
Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlendi.
Afyonkarahisar Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Veysel Eroğlu Spor Salonu bahçesinde düzenlenen eğlencede, çocuklar aileleriyle zaman geçirdi.
Çocuklar alanda, robotlarla mini disco, balon gösterisi, çocuklar yarışıyor, karaoke, illüzyon gösterisi, aileler yarışıyor, ateş gösterisi, mini sinema, atölyeler, animasyon gösterileriyle eğlendi.
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