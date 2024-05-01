Şuhut'ta sağanak etkili oldu
Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak 3 köyde hayatı olumsuz etkiledi.
Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak 3 köyde hayatı olumsuz etkiledi.
Akyuva, Çakırözü ve Koçyatağı köylerinde dün, sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle su ve çamur birikintileri oluştu, parke taşları zarar gördü.
İlçe Özel İdare ekipleri, köylerde iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.
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