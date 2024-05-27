İscehisar'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Kaymakam Kılıçtürk, kermesi organize eden ilçe müftülüğü personeli ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan kermese, ilçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan katıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük ve vatandaşlar tarafından Atatürk ilkokulu bahçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

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