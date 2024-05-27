Sandıklı'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında kurban alış verişi sürüyor.

Canlı Hayvan Pazarına ilçeye çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcılar büyükbaşlar 60 bin lira ile 150 bin lira arasında, küçükbaşlar ise 10 bin lira ile 25 bin lira arasında satılıyor.

Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen Ahmet Doğan, büyükbaş hayvanların 60 bin liradan 130 bin liraya kadar satıldığını söyledi.

Küçükbaş kurbanlık satışı yapan Yunus Vurankaya, pazarda hayvanın bol olduğunu ifade ederek, satışlardan memnun olduklarını belirtti.