Yassıada'da hayatını kaybeden DP'li vekilin oğlu: 27 Mayıs, Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü

27Mayıs 1960 darbesinde Yassıada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Demokrat Parti (DP) Afyonkarahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın oğlu Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, "27 Mayıs darbesi, Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en dramatik, en fevkalade olaydır. Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü" dedi.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi, DP Afyonkarahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın oğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, darbenin 64'üncü yıl dönümünde konuştu. Prof. Dr. Yiğitbaşı, "27 Mayıs'ı, iki şekilde düşünmek lazım. Bir memleket olarak bir de bizim aile olarak. 27 Mayıs darbesi, Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en dramatik, en fevkalade olaydır. Türkiye'yi 40- 50 sene geriye götürdü. Bu açığı, Türkiye ancak yeni yeni kapatma imkanı bulabilmiştir. Allah bir daha göstermesin" dedi.