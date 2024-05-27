Erol Evgin: Hayır, Ajda'ya domates atmadılar

Erol Evgin, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu. Evgin, Ajda Pekkan ile ilgili şehir efsanelerinden birine yıllar sonra açıklık getirdi.

Müjdat Gezen, öğrencilerine; "Erol’un jenerasyonundan olup da aynı popülariteyi gösteren başka sanatçı var mı?” diye sordu. Bu sorusuna cevap alamayınca Erol Evgin; "Benim yaşta, ben ve Ajda kaldık” dedi. Bunun üzerine Gezen; "Ajda, senden 20 yaş küçüktür Erol... Ben hatırlıyorum, sana hep ‘Erol ağabey’ derdi. Hâlâ genç kız nasıl oluyor?” şeklinde espri yaptı.