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        Haberler Magazin Erol Evgin: Hayır, Ajda'ya domates atmadılar - Magazin haberleri

        Erol Evgin: Hayır, Ajda'ya domates atmadılar

        Erol Evgin, Ajda Pekkan ile ilgili şehir efsanelerinden biri hakkında yıllar sonra açıklamada bulundu; "Ben oradaydım ve her şeyi gördüm"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:37
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        "Hayır, Ajda'ya domates atmadılar"
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        Erol Evgin, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu. Evgin, Ajda Pekkan ile ilgili şehir efsanelerinden birine yıllar sonra açıklık getirdi.

        Müjdat Gezen, öğrencilerine; "Erol’un jenerasyonundan olup da aynı popülariteyi gösteren başka sanatçı var mı?” diye sordu. Bu sorusuna cevap alamayınca Erol Evgin; "Benim yaşta, ben ve Ajda kaldık” dedi. Bunun üzerine Gezen; "Ajda, senden 20 yaş küçüktür Erol... Ben hatırlıyorum, sana hep ‘Erol ağabey’ derdi. Hâlâ genç kız nasıl oluyor?” şeklinde espri yaptı.

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        Müjdat Gezen’in; "Bir şehir efsanesi vardır Ajda, Adana’da ilk sahneye çıktığında domates attılar diye...” sözleri üzerine Erol Evgin; "Biliyor musun ben oradaydım. Hiç öyle bir şey olmadı. Adana’da ve Mersin’de arka arkaya iki konser verdi. Caz şarkılar söyledi. Çok da güzel konserler oldu" sözlerine Müjdat Gezen; "Bunlar hep yıpratmak için çıkarılıyor” dedi.

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        #Ajda Pekkan
        #Erol Evgin
        #Müjdat Gezen
        #Hayır, Ajdaya domates atmadılar
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