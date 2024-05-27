Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi: Ölü sayısı 2 bini aştı
Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine'de cuma günü gerçekleşen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 2 bini aştı.
Papua Yeni Gine'nin orta bölgesinde bulunan Enga adlı ilinde, merkeze uzak bir köyde meydana gelen heyelan nedeniyle ölü sayısının 2 bini aştığı bildirildi.
Papua Yeni Gine ulusal afet merkezi, cuma gününden bugüne süren kurtarma çalışması neticesinde bu veriye ulaştıklarını açıkladı.
Ulusal afet merkezinden bir yetkili Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı canlı toprağa gömdü ve binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açarak ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde dramatik bir etki yarattı" dedi.