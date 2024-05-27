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        Haberler Dünya Son dakika: Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi: Ölü sayısı 2 bini aştı

        Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi: Ölü sayısı 2 bini aştı

        Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine'de cuma günü gerçekleşen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 2 bini aştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:34
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        Papua Yeni Gine'nin orta bölgesinde bulunan Enga adlı ilinde, merkeze uzak bir köyde meydana gelen heyelan nedeniyle ölü sayısının 2 bini aştığı bildirildi.

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        Papua Yeni Gine ulusal afet merkezi, cuma gününden bugüne süren kurtarma çalışması neticesinde bu veriye ulaştıklarını açıkladı.

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        Ulusal afet merkezinden bir yetkili Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı canlı toprağa gömdü ve binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açarak ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde dramatik bir etki yarattı" dedi.

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        Heyelanın yaşandığı bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bilinirken, durumun hala istikrarsız olduğu ve toprağın hala yavaşça kaydığı, bu durumun kurtarma ekipleri için de hayati tehlike yarattığı belirtildi.

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