Afyonkarahisar'da aracını husumetli olduğu kişinin üzerine süren şüpheli gözaltına alındı

Görüntülerde, bir hafif ticari aracın, marketin önünde sigarasını yakan kişinin üzerine doğru sürüldüğü görülüyor. Araç, kaputunun üzerine düşen kişi ile birlikte marketin camlarını kırarak içeri giriyor.

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