İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaretler

Kılınçarslan da Saygı ve beraberindeki dernek üyelerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Dernek Başkanı Saygı, Başkan Kılınçarslan'a derneğe olan hizmet ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek plaket takdim etti.

Gül Anneler Derneği Başkanı Halise Saygı ve beraberindeki dernek üyeleri İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı makamında ziyaret etti.

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