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        Afyonkarahisar'da otomobilde 12 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilinde 12 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:29
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        Afyonkarahisar'da otomobilde 12 sikke ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilinde 12 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylabağı beldesindeki otomobilde bulunan S.Ş'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

        Araçta yapılan aramada 12 sikke ve dedektör ele geçirildi.

        Ekipler, S.Ş'ye adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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