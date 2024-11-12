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        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:48
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        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emir A'nın (22) kullandığı 42 ABE 809 plakalı tır, Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki 42 AFF 720 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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