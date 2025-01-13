Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
E.H. idaresindeki 34 GRV 786 plakalı tır, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında R.A'nın (25) kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü R.A ile arkasında bulunan Y.A. (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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