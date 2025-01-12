Bakan Göktaş: Biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kavramına dikkat çekerek, "Ailenin içinde, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle, yaşlısıyla her bireyini güçlendirmemiz lazım. Bunu zaten toplumumuz çok net bir şekilde görüyor. Ancak bazıları sırf aileye biraz daha çarpmak üzerinden farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlar için devrim niteliğinde yenilikler getirdiklerini söyledi. Kadınların her alanda daha fazla görünür olmasını sağladıklarını kaydeden Göktaş, "28 Şubat'ta bu ülkede neler yaşandığını gördük. Kadınların sırf inançlarından, başörtülerinden dolayı eğitimden, istihdamdan temsiliyete, nasıl uzaklaştırıldığını gördük. Ben 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda buradan milletvekili ablalarımız gelirdi yanıma ve iç geçirirlerdi. Derdi ki 'Ah böyle şey bizim ülkemizde yok. Sen Brüksel'de başörtünle meclise giriyorsun, bizim ülkemizde bu nasıl olmaz?' Hep bu vesayetten dolayı olmadı. Teker teker kadınların önündeki tüm engelleri kim kaldırdı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Sizlerle beraber kaldırdı. El ele kaldırdı ve bu minvalde de bunlara göz yumanlar o zamana kadar hep kadın haklarından bahsedenler tabii ki bu yasakları hiçbir zaman diline getirmedi. Kadınlar, kadın haklarından bahsedenler bu vesayetçi sistemden asla söz etmedi. Kadınlara terör örgütlerine kirli emellerine, kız çocuklarını biliyorsunuz. Fakat bunların her birine göz yumanlar, kadın haklarından bahsedenler, başörtülü kadınların temsiliyetinden bahsettiğimizde hep suskun kaldılar" diye konuştu.

'KADIN GÜÇLÜ OLURSA, AİLE MUTLU OLUR'

Bakan Göktaş, ailede kadını ayırmak isteyenlerin tuzağına düşmeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz aile dedikçe bunu anlamayan bir zihniyet var. Biz aile diyoruz, onlar kadın haklarından bahsediyor. Kadınlar ve aileyi birbirinin rakibi olarak gösteriyor. Bakın bu aile ve kadın rekabetçi değildir. Onlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Bir ailede kadın güçlü olursa, o aile mutlu olur. O çocuklar daha güvende olur. Ben şunu sormak istiyorum, sizin ailelerinizle derdiniz nedir? Ailelerimiz bizim toplumumuzun güvencesi, temelidir. Biz ne diyoruz, devlet baba, vatan anadır diyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda aileyi güçlendirmek, geleceğimize yatırım yapmak oldukça kıymetli. Tabii ki bunu yaparken ailenin içinde, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle, yaşlısıyla her bireyini güçlendirmemiz lazım. Bunu zaten toplumumuz çok net bir şekilde görüyor. Ancak bazıları sırf aileye biraz daha çarpmak üzerinden farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bizim için ailemiz çok kıymetli, kadınlar kıymetli, ailenin her bir ferdi kıymetli. Bir ailede kadın güçlüyse, kadın sağlıklıysa o ailede huzur, mutluluk, çocuklar da güçlü olur. Dolayısıyla bizler her türlü aileleri kuvvetlendirmeye, aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Tabii aile yapısını korumak ve geleceğe yatırım yapmak oldukça önemli. Görüyoruz şimdi sosyal medyanın riskleriyle çocuklarımıza farklı içerikler sunuluyor"