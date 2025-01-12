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        Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:05
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        Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Ş. (55) idaresindeki 64 LU 247 plakalı kamyon, Baştepe köyü yakınlarında Ö.Y'nin kullandığı 20 AK 473 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan E.Y. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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