Afyonkarahisar'da CHP İl Başkanlığı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Afyonkarahisar'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığınca "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" programı düzenlendi.
Afyonkarahisar'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığınca "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" programı düzenlendi.
Veysel Eroğlu Parkı'nda düzenlenen programda, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.
Etkinliğe, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Afyon Basın Cemiyeti Başkanı Selcen Dilek Çöygün, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk, partililer ve basın mensupları katıldı.
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