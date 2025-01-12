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        Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

        Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Başkanlığınca "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:54
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        Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
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        Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Başkanlığınca "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" programı düzenlendi.

        Erkmen beldesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

        Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, İl Başkanı Turgay Şahin, belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer, meslek örgütü temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

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