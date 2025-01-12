Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, İl Başkanı Turgay Şahin, belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer, meslek örgütü temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Erkmen beldesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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