Afyonkarahisar'da evlerinde silah bulunduran 6 şüpheliye para cezası
Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 6 şüpheliye 48 bin 16 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 6 şüpheliye 48 bin 16 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı belde ve köylerdeki evlerde ruhsatsız silah ile mermi bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla Salar ve Nuribey beldeleri ile Sarık ve Belkaracaören köylerindeki 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 8 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 5 tabanca, 5 şarjör, 402 mermi ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelilere, 48 bin 16 lira ceza kesildi.
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