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        Afyonkarahisar'da evlerinde silah bulunduran 6 şüpheliye para cezası

        Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 6 şüpheliye 48 bin 16 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:47
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        Afyonkarahisar'da evlerinde silah bulunduran 6 şüpheliye para cezası
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        Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 6 şüpheliye 48 bin 16 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı belde ve köylerdeki evlerde ruhsatsız silah ile mermi bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla Salar ve Nuribey beldeleri ile Sarık ve Belkaracaören köylerindeki 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 8 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 5 tabanca, 5 şarjör, 402 mermi ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Şüphelilere, 48 bin 16 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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