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        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermeyen tır sürücüsüne idari para cezası verildi

        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermediği gerekçesiyle tır sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:19
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        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermeyen tır sürücüsüne idari para cezası verildi
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        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermediği gerekçesiyle tır sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından OSB Kavşağı civarında 13 Mart'ta tır sürücüsünün ambulansa yol vermediğine dair görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşması üzerine çalışma yapıldı.

        Kimliği belirlenen araç sürücüsü İ.Ç'ye idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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