Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermeyen tır sürücüsüne idari para cezası verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından OSB Kavşağı civarında 13 Mart'ta tır sürücüsünün ambulansa yol vermediğine dair görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşması üzerine çalışma yapıldı.

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