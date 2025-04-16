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        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da erken teşhisle kolon kanserini yenen 47 yaşındaki sağlık memuru Arif Özdemir, mesaiye başlamak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:13
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        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da erken teşhisle kolon kanserini yenen 47 yaşındaki sağlık memuru Arif Özdemir, mesaiye başlamak için gün sayıyor.

        Çobanlar Devlet Hastanesinde çalışan ve meslekte 23 yılını dolduran Özdemir, 8 ay önce uzun süren karın ağrıları nedeniyle zor günler geçirdi.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine müracaat eden Özdemir'e, kan testleri ve patolojik bulgular sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu.

        Yaklaşık 4 ay kemoterapi ile radyoterapi tedavisi alan Özdemir'in, kanser hücresi bulunan bağırsağının bir kısmı alındı.

        Kullandığı ilaçlarla hastalığı atlatan ve kontrolleri süren Özdemir, haziranda göreve dönmenin hazırlığını yapıyor.

        - Yakınları hastalığı yeneceğine inandırdı

        Özdemir, AA muhabirine, erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

        Bu süreçte ailesinin ve arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Özdemir, "Bu zor süreci ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle atlattım. Beni her yönden çok rahatlattılar. Hastalığı yeneceğime inandırdılar, ikna ettiler. Süreci doktorlarımızın gözetiminde gerçekleştirdik." dedi.

        Özdemir, iş arkadaşlarıyla sürekli görüştüğünü belirterek, "Bu zor günlerimde hepsi sürekli telefonla aradı. Durumumu merak ettiler. Arkadaşlarımı ve iş ortamımı çok özledim. Kanseri de yenmiş biri olarak tekrar sosyal hayatıma devam edeceğim. Şu anda çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        - Tedavi süreci için erken tanı önemli

        Hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi Polikliniğinde görevli Opr. Dr. Melih Can Gül de hastanın tedavi sürecinin büyük bir kısmının tamamlandığını kaydetti.

        Hastanın günlük hayatına rahat dönebilmesinin sağlandığını anlatan Gül, "Erken teşhis hayat kurtarır. Ciddi karın ağrısı şikayetleri hiçbir zaman ötelenmemelidir. Erken tanı, tedavi sürecini hızlandırır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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