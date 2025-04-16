Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da erken teşhisle kolon kanserini yenen 47 yaşındaki sağlık memuru Arif Özdemir, mesaiye başlamak için gün sayıyor.

Çobanlar Devlet Hastanesinde çalışan ve meslekte 23 yılını dolduran Özdemir, 8 ay önce uzun süren karın ağrıları nedeniyle zor günler geçirdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine müracaat eden Özdemir'e, kan testleri ve patolojik bulgular sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 4 ay kemoterapi ile radyoterapi tedavisi alan Özdemir'in, kanser hücresi bulunan bağırsağının bir kısmı alındı.

Kullandığı ilaçlarla hastalığı atlatan ve kontrolleri süren Özdemir, haziranda göreve dönmenin hazırlığını yapıyor.

- Yakınları hastalığı yeneceğine inandırdı

Özdemir, AA muhabirine, erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Özdemir, "Bu zor süreci ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle atlattım. Beni her yönden çok rahatlattılar. Hastalığı yeneceğime inandırdılar, ikna ettiler. Süreci doktorlarımızın gözetiminde gerçekleştirdik." dedi.