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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi

        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından Sandıklı ilçesinde "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:53
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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi
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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından Sandıklı ilçesinde "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak hediye etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu, "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında iş birliği yaptı.

        Proje kapsamında, Menteş ile Kozvan köylerindeki ilkokul öğrencilerinden hayallerindeki oyuncakları çizmeleri istendi.

        Çocukların hayallerindeki çizdikleri oyuncaklar, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından değerlendirilerek gerçeğe dönüştürüldü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas ve kadın komisyonu üyeleri, öğrencilere hayallerindeki oyuncakları dağıttı.

        Öğrenciler, aldıkları oyuncak hediyeleri için Yeşilay'a teşekkür etti.

        Kavas, "Yeşilay olarak, yalnızca bağımlılıklarla değil, bağımlılıklara zemin hazırlayan sosyal eksikliklerle de mücadele ediyoruz. 'Hayalimdeki Oyuncak Projesi', çocukların hayal dünyasına bir köprü kurarken, aileleri de bu yolculuğa dahil eden çok yönlü bir çalışmaydı. Geleceğe umutla bakmamızın yolu, çocuklarımızın hayallerine kulak vermekten geçiyor."ifadesini kullandı.

        Öte yandan, her iki okulda da Benim Kulübüm Yeşilay uygulaması kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi, velilere yönelik de "Bağımlılıklardan Koruyan Aile" başlıklı bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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