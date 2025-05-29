Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı açıldı

        Sandıklı ilçesinde 180 firmanın katıldığı Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sandıklı ilçesinde 180 firmanın katıldığı Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        İlçede Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan fuara, Vali Yardımcısı Özlem Kılıçtürk, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Dazkırı Kaymakamı Gizem Baykuş, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Hocalar Kaymakamı Nursen Yüce, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu katıldı.

        Tarım, hayvancılık ve seracılık alanında faaliyet gösteren birçok firma fuarda stant açarak ürün ve hizmetlerini sergilerken, üreticilerle yatırımcılar arasında önemli iş birliklerinin temeli atıldı.

        Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, toprakların bereketine, üreticinin alın terine ve tarımın geleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor
        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor
        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        100 farklı ülkeden seyahat acentesi temsilcileri Afyonkarahisar'ı gezdi
        100 farklı ülkeden seyahat acentesi temsilcileri Afyonkarahisar'ı gezdi
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıkla...
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıkla...