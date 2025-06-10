Afyonkarahisar'da araç teslim ve hizmete alım töreni düzenlendi
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının kamu hizmetine sunulması amacıyla araç teslim ve hizmete alım töreni gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının kamu hizmetine sunulması amacıyla araç teslim ve hizmete alım töreni gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi makine parkına eklenen araçlar arasında 3 kar bıçaklı damperli kamyon, 5 hayvan nakil aracı, su ve kanal hizmetleri için çift kabinli dalgıç pompa mobil vinci ve bir panelvan yer alıyor.
Ayrıca, alımı tamamlanan ve teslim aşamasında olan 4 bekoloder, bir içme suyu tankeri ve 3 çöp kamyonu da haziran ayı içerisinde İl Özel İdaresine teslim edilecek.
Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve il protokolü katıldı.
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