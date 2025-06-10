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        Afyonkarahisar'da araç teslim ve hizmete alım töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının kamu hizmetine sunulması amacıyla araç teslim ve hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:31
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        Afyonkarahisar'da araç teslim ve hizmete alım töreni düzenlendi
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        Afyonkarahisar İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının kamu hizmetine sunulması amacıyla araç teslim ve hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresi makine parkına eklenen araçlar arasında 3 kar bıçaklı damperli kamyon, 5 hayvan nakil aracı, su ve kanal hizmetleri için çift kabinli dalgıç pompa mobil vinci ve bir panelvan yer alıyor.

        Ayrıca, alımı tamamlanan ve teslim aşamasında olan 4 bekoloder, bir içme suyu tankeri ve 3 çöp kamyonu da haziran ayı içerisinde İl Özel İdaresine teslim edilecek.

        Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve il protokolü katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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