        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:02
        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilin sürücüsü E.G. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, beton mikseri sürücüsü M.Y'yi gözaltına aldı.

