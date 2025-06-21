Afyonkarahisar'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızık köyü Kuzyeri mevkisinde arpa ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında, yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.
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