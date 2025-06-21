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        Afyonkarahisar'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:28
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        Afyonkarahisar'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızık köyü Kuzyeri mevkisinde arpa ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında, yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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